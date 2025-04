YSL The Shock, Makeup Tegas dan Berani

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi mereka yang memiliki bulu mata tipis dan pendek, maka menggunakan maskara atau bulu mata palsu merupakan satu-satunya jalan keluar untuk memiliki mata yang cantik. Meski begitu, menggunakan mascara terkadang membutuhkan tantangan karena kerap luntur dan membuat wajah terlihat seperti ‘mata panda’.



Model dan aktris Firrina Sinatrya mengeluhkan hal yang sama. “Karena kulitku berminyak, jadi kalau habis pakai maskara lalu nengok ke bawah pasti bleber,” kata Firrina yang menghadiri peluncuran serangkaian produk The Shock dari Yves Saint Laurent di Plaza Indonesia, Senin 27 Maret 2017. “Makanya aku cari produk makeup yang waterproof.”



Firrina tak memilih alternatif lainnya, yakni memakai bulu mata palsu. Sebab, kekasih Petra Sihombing ini mengatakan tak nyaman mengenakan bulu mata palsu. “Dulu pernah coba sekali pakai bulu mata palsu, tapi enggak suka karena berat dan enggak terbiasa. Ketika dicopot, bulu mata asli ikut copot, duh,” keluhnya.



Dalam peluncuran produk Yves Saint Laurent itu, Firrina berharap mendapatkan kosmetika yang menjawab kebutuhannya tadi. Group Product Manager YSL, Enny Gunation mengklaimrangkaian produk The Shock ini mampu memberikan efek bulu mata yang lebih bervolume melalui The Shock Volumizing Mascara.





Mascara The Shock



“Tak perlu lagi bulu mata palsu agar bulu mata tampak lebih panjang dan bervolume,” katanya. Menurut Enny, maskara seharga Rp 595 ribu ini dapat mengatasi keluhan bulu mata tipis dan pendek dengan cara melapisi setiap helai bulu mata dan memberikan efek volume dalam satu pulasan, minus gumpalan.



Selain maskara, YSL Beauty juga memperkenalkan Eye Duo Smoker, Eyes Gloss Smudger, dan Couture Variation No. 4. Ketiganya fokus untuk mempercantik mata dengan fungsi berbeda. Eye Duo Smoker merupakan eyeshadow untuk membuat tampilan smokey eyes berbentuk stik dua sisi, yakni hitam matte dan shimmery dengan tekstur creamy.



Adapun Couture Variation No. 4 merupakan palet eyeshadow sepuluh warna bertekstur agak basah (mirip gel) yang sangat pekat untuk memberi kesan dramatis, sensual, dan berani. Sementara itu, Eyes Gloss Smudger berfungsi memberi lapisan glossy pada mata.





Mascara Palette The Shock



Pada kesempatan itu, YSL Beauty turut memperkenalkan parfum Black Opium Floral Shock. Parfum yang dibandrol Rp 2,3 juta ini beraroma es kopi dan vanilla yang berpadu dengan bunga dan jeruk. “Ini adalah parfum legendaris yang diciptakan sejak 1977,” kata Enny.



Pada acara peluncurannya, makeup artist YSL Beauty Hendra Gunawan menunjukkan kepiawaiannya dalam menyulap seorang model yang awalnya tampil biasa menjadi menarik. Hendra menggunakan produk The Shock untuk me-makeover model tersebut.





Makeup artist YSL, Beauty Hendra Gunawan sedang merias model saat peluncuran koleksi The Shock oleh YSL di Plaza Indonesia, Senin 27 Maret 2017. Tempo/Zara



“The Volumizing Mascara ini memiliki efek seperti bulu mata ekstension dengan tekstur creamy dan mudah dibersihkan,” katanya. “Eyeshadow Couture Variation juga bisa digunakan sebagai eyeliner karena teksturnya agak basah seperti gel dan sangat pigmented.”



ZARA AMELIA



