Yuk, Belajar Makeup dari Youtube Channel Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Make up seperti tidak terpisahkan dari keseharian perempuan. Berbagai teknik dan produk makeuprasanya ingin dipelajari dan dimiliki. Namun terkadang, para perempuan bingung harus mencari tutorial teknik make-up di mana dan harus membeli produk make up seperti apa?



Tidak perlu bingung, terdapat beberapa Youtube channel yang memberikan informasi seputar make up. Berikut ini daftarnya:



1. Lisa Eldridge

Bagi Anda yang suka dengan gaya vintage, atau ingin meniru make-up untuk keperluan photo-shoot dan TV, Anda dapat mengunjungi Youtube channel Lisa Eldridge. Atau anda dapat mengunjungi website di www.lisaeldridge.com. Lisa juga menulis buku tentang sejarah makeup yang berjudul FacePaint.



2. Pixiwoo

Anda ingin meniru makeup salah satu selebriti Hollywood? Tapi bingung bagaimana cara mempelajarinya? Tidak perlu khawatir, salah satu Youtube channel Pixiwoo, memberikan tutorial makeuppara selebriti Hollywood. Kanal ini juga memiliki majalah cetak dan digital. Anda dapat melihat majalah digitalnya di www.two-magazine.com yang berisi berbagai ulasan tentang makeup.



3. KathleenLights

Jika Anda ingin mencari referensi atau bingung dalam memilih produk makeup, Anda dapat mengunjungi Youtube channelKathleenLights. Dengan total 477 buah video, setelah menonton video di kanal tersebut. Anda dijamin akan semakin mengenal produk make-up mana yang akan Anda beli.



4. NikkieTutorials

Berbagai teknik makeup meniru dari para selebriti Hollywood mengisi laman Youtube channel dengan jumlah subscriber hampir mencapai 3,5 juta ini. Anda para penggemar karakter dalam film seperti Hunger Games dan Maleficent dapat mengunjungi Youtube channel NikkieTutorials karena di sana terdapat tutorial cara merias diri agar mirip karakter tersebut.



TABLOIDBINTANG



