10 Bandara Indonesia Jadi Terbaik di Asia Pasifik untuk Pilihan Penumpang Versi ACI

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menjadi bandara terbaik di Asia Pasifik untuk customer experience berdasarkan pilihan penumpang pesawat versi Airports Council International (ACI), organisasi internasional yang menaungi bandara-bandara di dunia.

Bandara-bandara tersebut diumumkan sebagai pemenang penghargaan Airport Service Quality atau ASQ Awards 2024 pada 10 Maret 2025. Total, 10 bandara InJourney Airports tersebut berhasil menyabet 27 penghargaan ASQ Awards 2024.

ASQ Awards menilai airport experience melalui metode pengukuran global yang paling komprehensif dan terpercaya di industri aviasi. Program ini menghimpun suara traveler melalui survei yang dilakukan di bandara-bandara dunia.

Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia berhasil menjadi yang terbaik di Asia Pasifik dengan meraih ASQ Awards 2024 pada kategori bandara dengan jumlah penumpang di atas 40 juta per tahun atau Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

“Kategori bandara dengan penumpang di atas 40 juta ini diisi bandara-bandara besar yang ada di berbagai negara, dan Bandara Soekarno-Hatta berhasil menjadi salah satu yang terbaik untuk kawasan Asia Pasifik," ujar Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam siaran tertulis, Selasa 11 Maret 2025.

Pencapaian ini, kata Faik, sejalan dengan transformasi yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, mencakup transformasi dari segi infrastruktur yang berfokus pada customer experience (Premises), operasional kebandarudaraan berbasis ekosistem (Process), pelayanan pelanggan berkelas dunia oleh seluruh personel (People), yang didukung dengan teknologi sebagai Enabler. Hasil dari transformasi ini antara lain beautifikasi sudah bisa dilihat dan dirasakan penumpang pesawat.

Bandara lainnya yang berhasil menjadi terbaik di Asia Pasifik adalah I Gusti Ngurah Rai Bali dengan meraih gelar Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific. “Transformasi juga tengah dijalankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan kapasitas penumpang,” jelas Faik.

Faik mengatakan, penghargaan ASQ Awards 2024 yang diraih Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai sekaligus menjadi bentuk pengakuan dari dunia internasional bahwa transformasi di kedua bandara itu berjalan dengan baik.

Bandara-bandara InJourney Airports juga berhasil meraih penghargaan terbaik di Asia Pasifik untuk kategori lainnya, yakni Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific yang diraih Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar dan SAMS Sepinggan Balikpapan.

Kemudian, Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific diraih Bandara Internasional Yogyakarta, Supadio Pontianak, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Ahmad Yani Semarang. Sementara itu, Bandara Pattimura Ambon berhasil meraih penghargaan Best Airport under 2 Millions Passenger in Asia-Pacific. Penghargaan khusus Bandara-bandara InJourney Airports yang telah meraih penghargaan Best Airports by Size and Region itu juga berhasil meraih penghargaan khusus di ajang yang sama. Seperti Bandara Juanda yang meraih penghargaan Easiest Airport Journey in Asia-Pasific, Most Enjoyable Airport in Asia-Pasific, Cleanest Airport in Asia-Pasific dan ACI World Director General’s Roll of Excellence. Bandara Ahmad Yani Semarang juga berhasil meraih ACI World Director General’s Roll of Excellence.

“Penghargaan ACI World Director General’s Roll of Excellence yang diraih Bandara Juanda dan Ahmad Yani ini sangat prestisius karena hanya diberikan kepada bandara yang telah meraih ASQ Awards selama 5 tahun dalam periode 10 tahun program,” ungkap Faik.

Sementara itu, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan SAMS Sepinggan juga berhasil meraih penghargaan Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pasific, Easiest Airport Journey in Asia-Pasific, Most Enjoyable Airport in Asia-Pasific, Cleanest Airport in Asia-Pasific dan Best ASQ Awards in all 5 Departure Categories.

Berikut daftar lengkap penghargaan yang diraih InJourney Airports dalam ASQ Awards 2024:

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta

- Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific



2. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

- Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia-Pacific

3. Bandara Internasional Juanda

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- ACI World Director General's Roll of Excellence

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

4. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

- Best ASQ Awards in all 5 Departure Categories

5. Bandara Internasional SAMS Sepinggan

- Best Airport of 5 to 15 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Easiest Airport Journey in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

- Cleanest Airport in Asia-Pacific

- Best ASQ Awards in all 5 Departure Categories

6. Bandara Internasional Yogyakarta

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

7. Bandara Supadio

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

8. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific

- Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific

9. Bandara Jenderal Ahmad Yani

- Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific

- ACI World Director General's Roll of Excellence