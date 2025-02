10 Destinasi Bulan Madu Terbaik di Dunia Versi TripAdvisor, Bali Nomor 2

TEMPO.CO, Jakarta - Tripadvisor merilis destinasi bulan madu atau honeymoon terbaik di dunia 2025. Daftar ini merupakan bagian dari Tripadvisor’s Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Destinations 2025. Destinasi honeymoon ini menampilkan tempat-tempat paling romantis di bumi. Sedangkan pemeringkatannya mempertimbangkan kualitas dan kuantitas ulasan dari wisatawan global