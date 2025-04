10 Destinasi Solo Traveling untuk Perempuan dari Seoul hingga Santa Fe

Santa Fe di New Mexico, Amerika Serikat, merupakan salah satu tempat terbaik untuk perjalanan solo perempuan . Bagi Darley, tempat yang ini menyuguhkan perpaduan budaya yang menarik sehingga pelancong dapat merasakan berbagai budaya dan kuliner yang tak terlupakan.

Meski Santa Fe dapat dikunjungi sepanjang tahun, tapi, menurut Darley, Agustus merupakan salah satu waktu terbaik untuk mengunjunginya, terutama Pasar Indian Santa Fe. Di sini, pengunjung dapat menemukan beraneka tembikar dan perhiasan serta penampilan seni yang dilakukan oleh senima dari seluruh dunia.

2. New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat

Untuk destinasi wisata yang menawarkan restoran-restoran enak dan elemen masa lampau, New Orleans bisa menjadi pilihan. Singgah ke Café Du Monde untuk menikmati beinye berlapis gula yang nikmat atau nikmati ham gulung yang asin di Mother’s Restaurant. Setelah kenyang, jalan-jalan ke Garden District untuk melihat rumah-rumah bersejarah. Spot lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi meliputi French Quarter dan National WWII Museum.

3. Charleston, Carolina Selatan, Amerika Serikat

Charleston di Carolina Selatan juga menyuguhkan pengalaman bepergian yang mirip dengan New Orleans, yaitu menjelajahi museum hingga makanan enak. Bagi yang ingin mengetahui sejarah Amerika dan Carolina Selatan, sambangi The Charleston Museum dan Heyward-Washington House. Pencinta hidangan laut dapat mengunjungi tiram di Leon’s Oyster Shop, sedangkan untuk sesuatu yang lebih legit, Callie’s Hot Little Biscuit menghadirkan biskuit keju pimento yang nagih.

4. Great River Road, Illinois, Amerika Serikat

Destinasi berikutnya yang ramah bagi traveler perempuan adalah Great River Road. Salah satu bagian dari Illinois ini memiliki banyak hal yang memantik kekaguman, mulai dari kincir angin belanda hingga benteng Prancis. Untuk sesuatu yang berbeda, Anda dapat trekking bersama kawanan kambing di Galena.

5. Kota Québec, Kanada

Kota ini acap kali dideskripsikan sebagai “sepotong Eropa di Amerika Utara”; orang-orang lokal berbicara bahasa Prancis Québec dan, tentu saja, bangunan-bangunannya menyeruakkan nuansa yang kental. Jangan pulang kalau belum mencoba sajian lokal, seperti poutine dan mapple taffy, di La Bûche, misalnya.