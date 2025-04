10 Momen Menggemaskan Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak kenal dengan pasangan fenomenal yang satu ini, Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet? Sejak kemunculannya dalam film Titanic, keduanya seperti tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mulai dari mendeklarasikan cintanya dalam film hingga tertawa bersama di atas karpet merah, ini 10 momen menggemaskan Leo dan Kate.



Titanic

film romantis yang sangat sukses dan berhasil meraup keuntungan besar 1998 lalu menjadi batu loncatan bagi kedua aktor kawakan Hollywood ini. Hampir 20 tahun sejak dipertemukan oleh sutradara James Cameron dalam film Titanic, aktor yang sama-sama pernah membawa pulang piala bergengsi Oscar ini kerap memuji satu sama lain dan juga tertawa dalam banyak kesempatan.



Emoji yang dikirim Leo untuk Kate

Winslet mengaku pada E! News bahwa bintang film The Revenant Leonardo DiCaprio memberi saran kepada dirinya sebelum membintangi film The Mountain Between Us. Kedua film tersebut, The Revenant maupun The Mountain Between Us memang sama-sama diambil di sebuah pegunungan salju. “Leo dan aku sempat berbicara sebelum proses syutingnya mulai, ia berkata, ‘Ya tuhan, kamu gila. Itu benar-benar dingin. Apa kamu sadar dengan yang kamu lakukan?’”, ujar Winslet.



Winslet menambahkan, “Aku mengirimkan sebuah foto dan menulis, ‘Memikirkan dirimu,’ sambil terbaring di atas salju dan es dan ia membalasnya dengan emoji cemas.”



Leo melepaskan Kate untuk Ned Rocknroll

Saat Kate Winslet memutuskan untuk menikah dengan suami ketiganya, Ned RocknRoll di New York, 2012 lalu, ada rumor yang beredar bahwa Leo merelakan Kate untuk hidup bahagia bersama orang lain.



Leo mengejutkan Kate di acara Oscar 2016

2016, aktor yang dinominasikan untuk membawa pulang piala Oscar, Leonardo DiCaprio mengejutkan lawan mainnya dalam film Titanic, Kate Winslet selama acara pembukaan berlangsung. Saat melihat keduanya bertemu kembali di atas karpet merah yang megah. Media yang mengabadikan momen menggemaskan keduanya mengatakan seperti melihat adegan Rose dan Jack kembali.



Ciuman terbaik dengan Kate

Dalam sebuah wawancara bersama Oprah Winfrey 2004 lalu, DiCaprio mengaku bahwa pasangan ciuman terbaiknya di layar kaca ialah Winslet. “Setelah aku mengatakan ini mungkin ada banyak aktris yang marah… aku memilih Kate Winslet. Klasik, dia yang terbaik,” tutur DiCaprio.



Ungkapan emosional Kate saat Leo memenangi Oscar 2016

Saat dinobatkan sebagai Aktor Terbaik, Kate Winslet tidak henti-hentinya memberi selamat pada teman baiknya tersebut. Bahkan saat DiCaprio menyampaikan pidato singkatnya, Winslet terlihat menangis.



Ungkapan emosional Kate saat memenangi Golden Globes 2009

Melalui film Revolutionary Road yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Kate Winslet berhasil membawa pulang piala Golden Globes sebagai Aktris Terbaik. Dalam kesempatan pidatonya, Winslet berkata, “Leo, aku sangat senang, aku tidak dapat mengungkapkan seberapa besar cintaku padamu. Aku mencintaimu selama 13 tahun. Performamu dalam film ini sangat spektakuler. Aku mencintaimu sepenuh hati, aku benar-benar mencintaimu.”



Saat Kate mengakui Leo merupakan ‘cinta dalam hidupnya’

Dalam wawancaranya bersama Pop Sugar, saat mempromosikan filmnya Divergent, Winslet diberi pertanyaan aktor mana yang ia pilih, Theo James, lawan mainnya dalam film Divergent atau teman baiknya, Leonardo DiCaprio dan Winslet menjawab, “Leo adalah cinta dalam hidupku. Bagaimana aku dapat memilih salah satu di antaranya?” sambil tertawa.



Saat Kate mengatakan bahwa seharusnya Jack (DiCaprio) dapat selamat dalam film Titanic

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Jimmy Kimmel 2016 lalu, Winslet berkata, “Aku pikir ia seharusnya dapat selamat dengan naik ke atas pintu itu.”Kimmel pun membalasnya dengan, “Kau sungguh egois, Rose,” sambil tertawa.



Saat keduanya saling memuji, tanpa berhenti

Reuni pertama setelah keberhasilan film Titanic, keduanya muncul dalam acara The Today Show untuk mempromosikan film terbarunya Revolutionary Road. Winslet mengatakan bahwa keduanya sudah bertambah tua dan memiliki banyak kerutan sambil berkata, “Sekarang, ia terlihat seperti laki-laki. Secara fisik, mungkin tidak ada bedanya. Hanya sedikit lebih gemuk.”



DiCaprio pun membalas, “Ia masih terlihat cantik, sama seperti pertama kali aku berjumpa dengannya. Sejak pertama kali kita bertemu, ia selalu bekerja keras, melakukan penelitian, berusaha untuk menampilkan emosi yang benar-benar terlihat nyata, itu sebabnya aku selalu mengatakan bahwa dirinya yang terbaik.”

Tak ingin kalah, Winslet menambahkan, “Kamu pun demikian, tetap yang terbaik!”



Berjalan di atas karpet merah pertama kalinya

Pada pemutaran perdana film Titanic, 17 Desember 1998, kali pertama Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet berjalan bersama di atas karpet merah. Keduanya terlihat menggemaskan saat berjalan di atas karpet merah acara penghargaan tahunan Golden Globe Awards yang ke-55. Keduanya bahkan dinominasikan sebagai Aktor dan Aktris Terbaik.



ELLE UK | ESKANISA RAMADIANI