10 Negara dengan Keelokan Alam Memukau di Dunia, Ada Indonesia?

Majalah Condé Nast Traveller telah merangkum 40 negara yang menghadirkan keindahan tiada tara yang siap memanjakan mata, dan inilah 10 di antaranya. Kira-kira, apa saja negara yang dinobatkan sebagai yang terindah di dunia versi?

Daftar 10 Negara Terindah di Dunia versi Condé Nast Traveler

Negara-negara terindah di dunia berikut berdasarkan artikel Condé Nast Traveller bertajuk “The 40 Most Beautiful Countries in the World”, dengan beberapa informasi tambahan dari Veranda.

1. Australia

Condé Nast Traveller menempatkan Australia di posisi teratas di daftar ini. Negara sekaligus benua ini punya reputasi sebagai sarangnya hewan-hewan mematikan, seperti laba-laba funnel web dan ubur-ubur kotak.