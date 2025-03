10 Rekomendasi Wahana Terbaik di Universal Studios Singapore

Hal lain yang bisa dilakukan di Universal Studios Singapore untuk anak-anak maupun dewasa adalah masuk ke Revenge of the Mummy. Namun, wahana ini hanya untuk mereka yang punya nyali besar.

Puss in Boots' Giant Journey merupakan wahana kereta dengan jalur menggantung. Pengunjung akan diajak oleh Puss in Boots, karakter kucing dari serial film Shrek, memulai sebuah perjalanan melawan gravitasi untuk mengumpulkan telur-telur emas dari puncak pohon buncis raksasa.

Awali kunjungan bersama keluarga di Universal Studios Singapore dengan sesuatu yang tidak terlalu menyulut adrenalin. Di area tematik New York, pengunjung dapat menghampiri Sesame Street Spaghetti Chase dan ikut dalam sebuah misi luar angkasa bersama Elmo untuk mengembalikan seluruh spaghetti yang dicuri dari Bumi.

Salah satu wahana paling menegangkan di Universal Studios Singapore yang cocok untuk pengunjung dewasa, Battlestar Galactica:Human vs Cyclon menyuguhkan pengalaman naik roller coaster yang sedikit berbeda. Bukan hanya satu, tetapi ada dua roller coaster yang bergerak dalam kecepatan tinggi dalam waktu bersamaan.

Pasalnya, di Revenge of the Mummy, pengunjung akan mengalami perjalanan dramatis di atas roller coaster untuk menyusuri Mesir Kuno. Siapkan diri karena Anda akan berjumpa dengan sekelompok prajurit mumi dan bola api raksasa.

Pilih kereta Human untuk sensasi menaiki roller coaster dalam setting yang normal. Jika Anda suka tantangan, naiki kereta Cyclon yang bergerak dalam kondisi tergantung di udara.

8. Transformers The Ride: The Ultimate 3D Battle

Dengan bantuan efek CGI, pengunjung seolah-olah dibawa berpindah ke berbagai lokasi, melintasi gedung-gedung dan kereta bawah tanah, padahal masih di tempat yang sama. Di Transformers The Rise, pengunjung akan mengikuti pertarungan antara Transformers dan Decepticons.

9. Accelerator

Tertarik untuk merasa sedikit pusing? Jajal wahana Accelerator dan rasakan sensasi G-Force di atas kereta berbentuk cangkir teh yang akan berputar secara cepat.

10. Enchanted Airways

Wahana terbaik lainnya di Universal Studios Singapore adalah Enchanted Airways di area tematik Far Far Away. Pengunjung dewasa dan anak-anak akan dibawa layaknya terbang ke angkasa di atas roller coaster yang didesain berbentuk naga.