10 Tempat Paling Berwarna di Dunia, Ada Kampung Pelangi di Semarang

Bagi pelancong yang sedang berburu destinasi untuk memperindah feed media sosial sekaligus memanjakan mata, Time Out Travel dan Architectural Digest telah merangkum sederet tempat paling berwarna di dunia yang wajib masuk dalam daftar perjalanan. Sudah siap memulai perjalanan yang adiwarna?

1. Little India, Singapura

Little India di Singapura sudah ada sejak awal 1800-an, Little India menyuguhkan kawasan yang penuh warna cerah dan berenergi, salah satunya dapat dilihat dari House of Tan Teng Niah yang memamerkan cat warna-warni.

2. Burano, Italia

Merupakan sebuah pulau kecil di Laguna Venesia, Burano terkenal karena rumah-rumahnya yang dicat dengan warna-warna mencolok. Bukan hanya sebatas bangunan yang dicat dengan warna kuning cerah hingga biru laut, rumah-rumah ini nyatanya merupakan hunian bagi banyak seniman di tempat itu.

3. Cinque Terre, Italia

Cinque Terre di Italia merupakan sebuah desa yang bertumpuk di antara bukit-bukit hijau dan laut biru. Bukan hanya dikenal sebagai salah satu tempat paling berwarna di dunia, Cinque Terre setidaknya juga merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dicari di Internet, dengan pencarian sekitar 718.000 setiap harinya.

4. Gamcheon Culture Village, Korea Selatan

Korea Selatan bukan sebatas Seoul-nya yang gemerlap. Jika berlibur ke negara Asia Timur ini, cobalah untuk menjajaki Busan, tepatnya Gamcheon Culture Village. Desa ini, dinamai sebagai Machu Picchu-nya Busan, menyambut para turis dengan pemandangan rumah-rumah dalam warna pastel di lereng bukit yang hijau.

5. Gunung Pelangi, Peru

Di Pegunungan Andes, pelancong bisa menemukan Gunung Vinicunca, lebih dikenal sebagai Gunung Pelangi. Bukan tanpa sebab gunung ini mendapat julukan tersebut karena memamerkan garis-garis merah, kuning, dan kebiruan yang tercipta oleh lapisan mineral yang terbentuk selama bertahun-tahun.

6. La Boca, Argentina

Di ibu kota Argentina, Buenos Aires, tepatnya di Jalan Caminito, La Boca menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin memukau penglihatan dengan deretan bangunan penuh warna mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Daya tarik tempat ini bukan hanya terletak pada bangunannya yang Instagrammable, pelancong juga bisa menemukan pertunjukan tango jalanan di area Caminito.

7. Chefchaouen, Maroko

Chefchaouen, kerap dijuluki Kota Biru, adalah kota kecil di pegunungan Rif, Maroko. Hampir seluruh dinding di kota ini dicat dalam berbagai nuansa biru, dari biru muda hingga biru laut, seolah mendatangkan suasana yang menenangkan setiap kali memandangnya.

8. Colmar, Prancis

Colmar di Alsace, Prancis, tampak seperti kota yang keluar dari negeri dongeng. Bangunan-bangunan setengah kayu di sepanjang kanal-kanal kecil dicat dengan warna pastel yang menawan, membuatnya mendapat julukan sebagai Venesia Kecil-nya Prancis.

9. Nyhavn, Denmark

Nyhavn di Denmark, kota pelabuhan bersejarah yang berada di jantung kota Kopenhagen, menyuguhkan banyak sudut fotogenik yang bakal mempercantik media sosial. Melangkahlah ke utara Nyhavn, wisatawan dapat menjumpai deretan rumah-rumah tua yang dicat dengan warna-warna cerah.

10. Kampung Pelangi, Indonesia

Bukan hanya Singapura, Indonesia juga memiliki tempat yang rumah-rumahnya dicat bagaikan pelangi. Kampung Pelangi di Semarang merupakan sebuah kawasan penduduk—yang mulanya tidak dikenal, kemudian menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus tempat paling berwarna di dunia—yang tercipta dari inisiasi pemerintah dalam melakukan revitalisasi urban.