10 Tempat Wisata Terbaik di Asia untuk Dikunjungi di Tahun 2025

US News Travel membagikan sederet tempat-tempat wisata terbaik untuk dikunjungi di Asia pada tahun 2025 ini. Siapkan waktu, barang bawaan dan anggaran untuk memulai perjalanan menyusuri Asia.

Rekomendasi Tempat Wisata Terbaik di Asia 2025

Daftar tempat-tempat wisata terbaik di Asia berikut berdasarkan artikel US News Travel berjudul "Best Places to Visit in Asia for 2025" dengan beberapa informasi tambahan dari Lonely Planet. Scroll terus untuk membaca daftar selengkapnya.

1. Gunung Fuji

Berdiri kokoh di barat daya Tokyo, Gunung Fuji merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Asia yang dapat dikunjungi di tahun 2025. Gunung yang membentang sejauh 50 mil (sekitar 80 kilometer) ini menjadi salah satu destinasi andalan untuk menyaksikan bunga sakura tiap musim semi tiba.