30 Tahun Berlalu, Stephen Hawking Mencari Suara Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Profesor Stephen Hawking selama 30 tahun terakhir memakai suara komputer yang sama, kini ia mencari suara baru.



"Saya rasa ini saatnya untuk punya suara baru. Jadi, saya minta tolong Comic Relief," kata Hawking, dikutip dari laman Daily Mail.



Dalam video acara aman tahunan Comic Relief, Red Nose Day 2017, Hawking menonton video audisi para selebritis, laki-laki dan perempuan, tertarik untuk mengisi suaranya.



Setelah mendapatkan suara baru, Hawking berkata "Saya senang dengan suara baru. Sepertinya kuliah saya nanti lebih bersemangat".



Liam Neeson, yang bermain dalam "Love Actually" dan "Taken", berusaha meyakinkan Stephen Hawking untuk menggunakan suaranya.



"Stephen, ini saya. Yakin, harus saya. Dengarkan suara saya, suara saya yang dalam, seksi dan ada warna fisika," kata Neeson melalui video.



Aktris Rebel Wilson pun melakukan hal yang serupa.



"Hai, saya Rebel Wilson dan saya sedang membaca untuk peran Stephen Hawking. Dia benar-benar pintar, jadi, saya rasa kami cocok," kata Wilson.



Eddie Redmayne, yang mendapat penghargaan berkat perannya sebagai Hawking di "The Theory of Everything, juga ikut audisi.



"Jadi, ini sekuel? Kalau ya, mereka harus bayar saya tunai," kata Redmayne.



Kylie Minogue, Anna Kendrick, Stephen Fry, Simon Cowell, Gordon Ramsay, Felicity Jones, Geri Halliwell, Andrew Lloyd Webber dan bahkan Miss Piggy turut serta dalam audisi.



Red Nose Day berlangsung setiap 24 Maret dan ditunggu para penggemar yang menantikan sekuel 10 menit "Love Actually", ditulis oleh Richard Curtis.



Keira Knightley, Martine McCutcheon, Andrew Lincoln, Hugh Grant dan Liam Neeson kembali tampil bersama setelah film itu keluar 14 tahun lalu.



ANTARA