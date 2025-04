36 Tahun Jessica Jung: Dari Girls' Generation ke Desainer

Dari debut sebagai idol K-pop, membangun bisnis fashion internasional, hingga menulis novel best-seller, Jessica Jung adalah contoh nyata dari seorang artis serba bisa.

Jessica debut sebagai anggota Girls’ Generation pada 2007. Grup ini dengan cepat meraih popularitas internasional melalui lagu-lagu seperti Gee, Genie, dan I Got A Boy. Jessica dikenal dengan vokalnya yang kuat, citra elegan, dan performance panggung yang memikat.

Dalam sebuah wawancara di podcast The Daily Ketchup pada Desember 2023, Jessica mengenang masa-masa awal kariernya sebagai masa yang penuh tantangan namun juga menyenangkan. Ia juga menyebut bahwa pelatihan di SM Entertainment sejak usia muda telah membentuk mental dan profesionalismenya sebagai artis.

Jessica memulai karier solonya pada Mei 2016 dengan merilis mini album With Love, J, yang disambut positif dan memuncaki tangga lagu Billboard World Albums di posisi ke-4. Ia merilis album kedua My Decade pada 2017, dan baru-baru ini melakukan comeback musik lewat mini album Beep Beep pada akhir 2023, setelah enam tahun hiatus.

Jessica juga aktif di bidang literasi. Ia menulis novel berjudul Shine (2020) dan sekuelnya Bright, yang terinspirasi dari pengalamannya sebagai idol K-pop. Kedua novel tersebut diterbitkan secara internasional dan meraih respons positif dari pembaca, bahkan menjadi salah satu novel young-adult best-seller.