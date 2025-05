5 Fakta Menarik Seputar Kapel Sistina, Tempat Ritual Konklaf

Bagian yang menarik perhatian dari bangunan ini ialah langit-langit interior yang dipenuhi dengan lukisan fresko. Salah satu fresko ternama ialah lukisan The Last Judgement karya dari Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, salah seorang seniman ternama asal Italia pada masa Renaisans.

Selain The Last Judgement, fresko terkenal dari guratan tangan Michelangelo lainnya ialah The Creation of Adam. Lukisan yang terbilang rumit ini selesai hanya dengan 16 hari pengerjaan pada sekitar tahun 1511.