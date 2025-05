5 Lokasi Syuting Thunderbolts dari Kuala Lumpur hingga Utah

Seperti banyak film Marvel, Thunderbolts juga difilmkan di Atlanta, Georgia. Termausk Trilith Studios dan Atlanta Metro Studios uamh menyediakan tempat untuk panggung pertunjukan, set praktis, dan rekreasi skala penuh dari 45th Street di New York City. Bahkan Avengers Tower, yang pertama kali muncul di film The Avengers tahun 2012, dalam film ini namanya diubah menjadi ‘Watchtower’ dan berfungsi sebagai markas operasi Valentina.

Suasanan kota New York diambil secara nyata dalam film Thunderbolts. Kota ini muncul melalui bagian luar, bidikan helikopter, dan latar belakang jalanan, yang kemudian diterapkan kembali pada adegan yang difilmkan di Atlanta. New York juga merupakan lokasi saat Iron Man, Captain America, Thor, the Hulk, Ant-Man, Wasp, Black Panther, and Hawkeye mengalahkan Loki dan pasukan Chitauri-nya.