5 Objek Wisata Budaya di Bandung Raya untuk Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Tidak hanya melihat pertunjukan angklung, pengunjung juga diajak terlibat untuk bermain dan diajarkan cara memainkan angklung. Saung Angklung Udjo mengusung pertunjukan yang mudah, terjangkau, edukatif, atraktif, masif, dan ceria yang disebut “Kaulinan Urang Lembur”. Harga tiket masuk di hari kerja sebesar Rp 60.000 per orang dan waktu libur atau weekend Rp 75.000 per orang. Beralamat di Jalan Padasuka No. 118, Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.