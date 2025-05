5 Seleb & Aksi Aneh: Toilet Baru hingga Jago Kritik

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai publik figur tentulah seorang selebriti menjaga imej atau citra positifnya di depan khalayak. Namun, kadang-kadang sang bintang bersikap seperti bagaimana dirinya yang sebenarnya.



Hal tersebut bisa dilihat dari interaksi mereka dengan penyelenggara event atawa pihak produksi film, yang melibatkan mereka. Seperti dilansir Genius Beauty, Minggu, 1 Mei 2016, berikut selebritas yang memiliki daftar permintaan aneh itu:





1. BEYONCE KNOWLES



Penyelenggara American Football Super Bowl menjuluki Beyonce sebagai artis dengan permintaan tersulit. Pada 2013, Beyonce diminta tampil bernyanyi sebelum babak pertama. Saat itu, Beyonce meminta boks cedar senilai US$ 22 ribu untuk anaknya Blue Ivy. Ia juga meminta cerutu dan alkohol senilai US$ 6 ribu untuk Jay-Z.



Bukan hanya itu, ruangan harus bersuhu 26 derajat Celcius. Semua penyelenggara yang berhubungan langsung dengan Beyonce harus mengenakan pakaian berbahan katun 100 persen, dan yang terakhir adalah harus ada toilet duduk baru dalam ruangan lengkap dengan kertas toilet yang harus berwarna merah.





2. JENNIFER LOPEZ



Jennifer Lopez sangat tidak bisa berkompromi dengan persyaratan anehnya di tempat kerja. Dia memilih untuk tidak berkomunikasi sama sekali dengan penyelenggara even. Jadi, jika seseorang ingin menyampaikan sesuatu, harus melalui asisten pribadinya. Namun, hal itu juga tak mudah. Karena sang asisten berada di samping J-Lo selama 12 jam. Anda hanya bisa berkomunikasi selama sisa waktu mereka bersama.





3. CHRISTIAN BALE



Ia selalu menawan dan mulia di layar kaca, namun sifat aslinya akan terlihat setelah intruksi Cut! saat syuting. Di lokasi syuting, Bale tidak berkomunikasi dengan siapa pun. Bahkan dengan aktor rekanannya dalam film. Ia tidak ingin orang lain mengetahui apapun tentang dirinya.



Bale kerap berdebat hebat dengan direksi, jika sesuatu tidak memenuhi harapannya. Ia bahkan menghina dan mengancam kameramen selama pembuatan film Terminator 4. Menurut Bale, kameramen tersebut sangat tidak perofesional. Sepertinya Christian Bale tipe cowok perfeksionis.





4. GWYNETH PALTROW



Mantan istri Chris Martin ini dikenal sangat serius dengan kepribadiannya sendiri. Ia juga berperilaku aneh dalam pembuatan film. Sebagai contoh, saat bekerja untuk film Iron Man, artis ini menuntut untuk mengubah jadwalnya sehingga ia tidak bertemu dengan Scarlett Johansson.



Gwyneth juga meminta agar toilet benar-benar bersih dan kering. Ia tak akan mau menginjakkan kakinya di dalam toilet jika lantainya basah.



5. KATHERINE HEIGL



Cara termudah menghancurkan karier Anda di Hollywood ialah merusak reputasi Anda. Seperti halnya dengan Katherine Heigl, saat ini ia tak banyak dilibatkan dalam industri film karena temperamen buruknya. Artis ini belum pernah meninggalkan kesan positif terhadap proyek film apapun yang ia bintangi. Dia akan mengkritik apapun yang menurut dia tidak sesuai. Baik itu tentang lawan mainnya, skrip yang biasa-biasa saja bahkan ia juga mengkritik penata set.



RINA ATMASARI