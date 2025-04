6 Objek Wisata Libur Lebaran yang Populer di Bali

Pepohonan rimbun, suara gemuruh air berjatuhan, dan segarnya udara menjadi daya tarik utama dari Air Terjun Sekumpul. Terletak di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali, dan dijuluki the most beautifull waterfall in Bali, wisata alam ini memiliki beberapa air terjun yang rata-rata setinggi 80 meter. Selain dijadikan tempat bersantai, wisatawan bisa berswafoto berkat pemandangannya yang indah ditambah kabut tips membuatnya jadi sinematik.