7 Bintang K-Pop Ini Sebelumnya Berprofesi Atlet

TEMPO.CO, Jakarta - Gegap gempita Olympiade memang telah berlalu. Namun, ternyata dari sekian banyak bintang hallyu dan K-Pop, di antaranya pernah menekuni profesi sebagai atlet. Bahkan ada yang sempat dipersiapkan untuk mengikuti Olympiade, mewakili negara Korea Selatan.

Siapa saja mereka?

1. Jota, anggota Madtown.

Lee Jong-hwa, yang dikenal dengan nama panggubng Jota adalah rapper, penyanyi, dan model. Dia juga anggota grup Madtown. Pria kelahiran 15 Februari 1997 ini sebelumnya ancang-ancang menjadi atlet judo profesional. Namun karena cedera di pergelangan kaki, Jota memutuskan beralih karir di dunia industri seni dan hiburan.

2. GOT7's Jackson.

Jackson Wang is rapper, penyanyi, dan penari kelahiran Hong Kong. Dia lebih dikenal sebagai anggota boyband Got7 yang dikelola di bawah manajemen JYP Entertainment. Pria kelahiran 28 Maret 1994 ini kerap tampil di serial realiti Korea seperti Roommate.

Sebelum pindah ke Korea Selatan, Jackson adalah pemain anggar profesional yang tinggal di Hong Kong. Dia mengikuti audisi di JYP Entertainment pada 2012 dan tak jadi bergabung dengan Olympiade di London.

3. Seo Ji Seok

Seo Ji-seok yang kini dikenal sebagai aktor sebelumnya adalah sprinter alias pelari cepat. Pria kelahiran 9 September 1981 ini dikenal lewat perannya sebagai Park Yoon-hoo dalam drama seri Pure in Heart, yang ditayangkan di KBS-1 TV.

4. Yoon Hyun Min

Sebelum menjadi aktor, Yoon Hyun-min adalah atlet basket di Hanwha Eagles pada 2005 dan Doosan Bears pada 2006.

5. Jo Han Sun

Jo Han-sun juga menekuni dunia olah raga. Sebelumnya dia adalah pemain football. Dia memulai karirnya di dunia hiburan dengan iklan bir pada 2001. Kemudian, pria kelahiran 17 Juni 1981 ini tampil dalam drama komedi situasi berjudul Nonstop 3 dan drama seri April Kiss.

6. Song Joong Ki

Tak terkecuali Song Joong Ki, yang melejit setelah drama seri Descendants of the Sun melalui perannya sebagai Kapten Yoo Si Jin, anggota pasukan khusus Korea Selatan. Sebelum menekuni dunia akting dan model, pria kelahiran 19 September 1985 ini adalah

speed skater. Lantaran mengalami cedera, Song Joong Ki mengubur impiannya menjadi atlet skating. Dia terjun ke industri seni dan hiburan.

Song Joong Ki mulai dikenal sejak membintangi drama sejarah Sungkyunkwan Scandal dan hadir dalam Running Man.

7. So Ji Sub

So Ji Sub sebelumnya adalah atlet renang. Di dunia seni hiburan, ia mengawali karirnya sebagai model celana jeans. Sedang di dunia seni peran, dia dikenal sejak membintangi drama seri I'm Sorry, I Love You, Cain and Abel, Phantom , Master's Sun dan Oh My Venus.

