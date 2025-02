8 Acara di Hong Kong selama Februari 2025 dari Kesehatan hingga Budaya

Pertunjukan Disney on Ice yang menampilkan kisah Disney melalui selunce es dan musik, kembali digelar di Hong Kong. Tahun ini, Disney on Ice menampilkan Mirabel dan keluarganya di Encanto, Moana dan Maui, serta Anna dan Elsa. Termasuk Belle, Ariel, dan Rapunzel. Disney on Ice digelar pada 6-9 Februari 2025 di Hong Kong Convention and Exhibition Centre.