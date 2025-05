TEMPO.CO, Los Angeles - Setelah dua tahun tak mengeluarkan album, Kanye West akhirnya mengumumkan So Help Me God sebagai album terbarunya.



Dilansir Eonline, Selasa, 3 Maret 2015, Kanye West membagi informasi tersebut melalui cuitannya di Twitter pada Sabtu lalu. West menuliskan So Help Me God dan membagikan sebuah gambar yang menyerupai simbol agama.



Ada empat huruf M kecil yang terhubung dalam bentuk persegi. Simbol ini diyakini sebagai simbol biarawan abad ke-13.



Bukan pertama kalinya suami Kim Kardashian memasukkan unsur keagamaan dalam album musiknya. Pada 2013, West meluncurkan album Yeezus. Lantas, apa bedanya So Help Me God dengan Yeezus?



"Ini album akan menjadi bar, lagu, musik matang yang enak untuk didengarkan. Sedangkan Yeezus merupakan protes tentang musik," kata West.



Album Yeezus merupakan album yang dirilis West pada 2013. Uniknya, saat mempromosikan album tersebut, West tampil di atas panggung dengan membawa seseorang yang berperan menyerupai Yesus.



"Istri saya bertanya kala itu, apakah tidak aneh jika ada sosok Yesus naik ke atas panggung? Saya jawab tidak. Salah satu yang mengagumkan dari keyakinanku adalah bahwa kita diperbolehkan untuk menggambarkan Tuhan," kata West.



RINA ATMASARI | EONLINE