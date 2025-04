Adik Nagita, Marsha Tangker Menikah, ke Manakah Raffi Ahmad?

TEMPO.CO, Jakarta - Marsha Tangker, adik pesinetron Nagita Slavina, menikah dengan pria bernama Barry Tamin. Akad Nikah digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 16 April 2017, pukul 09.00 WIB.



Beberapa jam setelah momen ijab kabul, Marsha Tangker mengunggah foto hari bahagianya di akun Instagram. "It's not being in love that make me happy, it's being in love with you that makes me happy," tulis Marsha Tangker.



Pengantin mengenakan busana adat Jawa saat momen akad nikah. Marsha Tangker tampak anggun mengenakan kebaya rancangan Barli Asmara.



Sedangkan di akun Instagram @raffinagita1717, Raffi justru mengunggah video promo produk makanannnya. Netizen pun bertanya-tanya apakah Raffi Ahmad datang ke acara tersebut. Beberapa waktu lalu Marsha Tangker menghapus foto yang ada Raffi Ahmad dari akun Instagram-nya, sehingga membuat netizen menduga keduanya tidak akur.*



TABLOIDBINTANG.COM