Affleck Selingkuhi Pengasuh Anaknya, Garner Mengaku Jijik

TEMPO.CO, Los Angeles - Akhirnya terkuak juga penyebab perceraian pasangan selebritas Ben Affleck dengan Jennifer Garner. Menurut seorang sumber yang dekat dengan Garner, Affleck telah selingkuh dengan pengasuh anak mereka, Christine Ouzounian, 28 thun.



Saat ini Garner tidak ingin mendengarkan penjelasan dari mantan suaminya. Dia merasa jijik ketika mengetahui rahasia tersebut . Sejak 29 Juli, Garner telah menutup pintu maaf dan kedatangan Afflek ke rumahnya.



Dalam edisi terbaru majalah US Weekly dijelaskan, Garner belum merespon kiriman pesan seluler dari sutradra Argo itu. "Dia menolak untuk berbicara dengannya soal apapun selain tentang perkembangan anak mereka,"kata sumber yang dekat dengan ibu Violet, 9 tahun, Seraphina, 6 tahun dan Samuelm 3 tahun.



Garner juga menolak menerima Affleck untuk tidur di kamar tamu dalam rumah mereka seluas 3 hektar di Paciific Palisades, Los Angeles. Bintang film Batman v Superman: Dawn of Star itu sekarang benar-benar tidak lagi diterima di rumahnya sendiri.



Sebelumnya diberitakan, Saat Garner syuting film Miracles From Heaven di Atlanta, Affleck malah menghabiskan harinya dengan si pengasuh di Atlanta. "Garner sudah merasa jijik dengan Ben," kata sumber itu lagi.



Sebelumnya, pernikahan pasangan itu memang sedang bermasalah. Untuk mencari jalan keluar, mereka berencana untuk berlibu satu keluarga d Bahamas. Tapi Affleck justru berselingkuh dengan pengasuhnya. Sumber lain menjelaskan kalau Affleck dengan Ouzounian sering bertemu di hotel Bel Air.



US Magazine|People | ALIA FATHIYAH