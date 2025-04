TEMPO.CO, Jakarta - Biduan pria Afgansyah Reza alias Afgan menceritakan pengalaman yang tidak mengenakan ketika dirinya sedang mengisi acara di Prambanan Jazz Festival 2017 yang digelar di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta Jumat-Minggu, 18-20 Agustus 2017. Lewat akun Instagram, Afgan bercerita pengalaman buruk saat manggung itu baru pertama kalinya dia alami.



“Semalem ngalamin pengalaman manggung yang gak mengenakan, pertama kali ngalamin kaya gini,” tulis Afgan dalam keterangan foto di Instagramnya, @afgansyah.reza, yang diunggah, Sabtu, 20 Agustus 2017.



Menurut Afgan, acara itu seharusnya dimulai jam 8 malam. Namun terlambat dua jam, sehingga baru dimulai jam 10 malam. Karena ada artis internasional yang harus naik panggung pada waktu yang sama, kata Afgan, panitia acara meminta dirinya agar tidak perlu bernyanyi alias tidak jadi mengisi acara.



“Cuman karena gw lihat banyak sekali penonton yang sudah nunggu di depan panggung, bahkan ada yang sudah dateng jauh2 dari luar Jogja, akhirnya gw dan management fight untuk naik,” tulis Afgan.



Saat sudah di atas panggung inilah Afgan mengalami kejadian yang menurutnya tidak mengenakan. Saat dia berada di atas panggung, panitia mematikan sistem pengeras suara. Meski begitu dia tetap bernyanyi tanpa pengeras suara.



Lalu, ketika sampai pada lagu keempat, Afgan menceritakan, tiba-tiba seluruh lampu panggung dimatikan. “Alias gue diusir. Akhirnya semua penonton nyalain flashlight dari handphone masing-masing, tanda mereka tetep ingin gw nyanyi,” tulisnya.



Afgan mengaku sangat kecewa atas kejadian tersebut. Dia berharap ke depannya artis lokal mendapat apresiasi yang sama dengan artis internasional. “Cause we're all just trying to give our best on stage,” katanya.



Unggahan Afgan itu mendapatkan beragam respon dari para penggemarnya. Umumnya para penggemar memberikan dukungan kepada Afghan. “Sedih ka. Tapi aku salut sama kaka dan penonton yang masih tetap ingin kaka performance,” tulis akun @salmanabila96.



Ada pula penggemar yang menganggap panitia sudah berlaku seenaknya terhadap Afgan. “Panitianya seenaknya sekali yah bilang ga usah manggung, its not about money, bukan karena udah bayar jadi seenaknya.... Huft kecewa bgt bacanya.... Be strong,” tulis akun @iiakaniaa2.



ROSSENO AJI NUGROHO