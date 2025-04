Agen Tur Ajak Pelancong Keliling Dunia 100 Hari Naik Kereta

TEMPO.CO, Jakarta - Keliling dunia dengan pesawat sudah biasa, tapi naik kereta api? Sebuah operator tur baru yang berbasis di Inggris, Adventures By Train, mengumumkan tur andalannya, Around the World by Train in 100. Tur ini akan mengajak pesertanya berkunjung ke tempat-tempat wisata di Amerika, Eropa, dan Asia.