Agensi Bantah Park Hee Soon Terlibat Penggelapan Pajak

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Hee Soon dituduh melakukan penggelapan pajak. Agensinya, NS ENM, membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa sang aktor telah memenuhi kewajiban pajaknya secara rutin.



"Sejak debutnya, Park Hee Soon telah dengan setia mengajukan pajak berdasarkan saran dari penasihat pajaknya," kata perwakilan NS ENM dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 17 Februari 2025, dikutip The Korea Times.



Menurut agensi, permasalahan mengenai pajak yang baru-baru ini muncul selama diskusi prosedural dengan otoritas pajak dan tidak terkait langsung dengan kewajiban hukum Park Hee Soon. NS ENM membantah laporan yang mengklaim bahwa bintang Squid Game 2 itu mengajukan banding pajak.



"Aktor tersebut hanya mengajukan keberatan pada tahap peninjauan awal. Sangat mengecewakan bahwa laporan ini dipublikasikan sebelum hasilnya ditetapkan, yang menyebabkan kebingungan bagi aktor dan agensi," ujar agensi.



Upaya Park Hee Soon Selesaikan Masalah Pajak





NS ENM menyatakan Park Hee Soon telah bekerja sama dengan otoritas pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aktor 43 tahun itu berencana untuk terus membayar pajak dengan rutin sebagai warga negara yang bertanggung jawab.



"Ia akan bekerja sama sepenuhnya dengan peninjauan yang sedang berlangsung dan memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban hukum," ungkap agensi.



Melansir dari Allkpop dalam sebuah laporan yang dirilis pada Rabu, 12 Februari 2025, Kantor Pajak Daerah Seoul melakukan audit pajak terhadap Park Hee Soon tahun lalu. Aktor tersebut didenda sebesar 800 juta won atau sekitar Rp 9 miliar. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa perusahaan hiburan yang dikelola keluarganya, tempat Park Hee Soon menjabat sebagai CEO dan istrinya, Park Ye Jin sebagai eksekutif, juga diselidiki atas pendapatan tahunan bernilai miliaran won.



Dengan proses banding yang masih berlangsung, agensi Park Hee Soon dengan tegas membantah adanya kesalahan yang disengaja dan sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut.



Park Hee Soon dikenal berkat perannya dalam drama My Name dan Trolley, serta film Seven Days (2007), The Client (2011), dan The Witch: Part 1 - The Subversion (2018). Ia juga muncul dalam Squid Game 2, yang dirilis pada Desember 2024.