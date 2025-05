TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica tidak main-main dalam mewujudkan mimpinya untuk menjadi penyanyi internasional. Setelah mengunggah video berlatih vokal, banyak yang bertanya siapa guru vokal dari mantan artis cilik itu.



Adalah Robert Stevenson, seorang pelatih vokal dari para penyanyi dunia. Dalam akun Twitternya @TherealRAab, pria berkulit gelap itu meritwit dan capture dari Instagram Agnes yang sedang berlatih vokal.



"Robert Stevenson @TherealRAab is @agnezmo's vocal coach in the US. She's on another higher level."



Dalam biografi di Twitternya, tertulis kalau Robert juga menjadi pelatih vokal Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland Pharrell Williams, Austin Mahone.



Sebelumnya, Agnes mengunggah video mini dalam Instagramnya. Agnes memamerkan suara tingginya dan mendapatkan banyak pujian. Sejak meluncurkan single Coke Bottle, Agnes lebih banyak menghabiskan waktu di Los Angeles.



ALIA