TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Monica belakangan ini sibuk dengan perayaan International Day of Peace. Pelantun Coke Bottle ini didaulat untuk membacakan deklarasi perdamaian.



Dia bahkan memukau banyak orang saat ia lantang membacakan deklarasinya. Hanya saja netizen juga memperhatikan penampilan sang idola. Mereka menilai kebaya yang dikenakan Agnez mirip dengan kebaya yang pernah dikenakan Julia Perez.



Ternyata, gaun yang dikenakan Agnez dan Julia Perez tersebut merupakan karya dari desainer yang sama, Anne Avantie.



Hanya saja, Jupe menambahkan hiasan bunga sebagai hiasan rambut. Sedangkan Agnez menaruh bunga tersebut tepat di dadanya.



Agnez terlihat cantik dengan kebaya tersebut. Terlebih saat ia sedang berbincang dengan Shinta Nuriyah, istri Gus Dur. Hal tersebut terlihat di akun Instagram Agnez. Terlihat Agnez tertawa riang dengan Sinta Wahid.



"with former First Lady, Bu Sinta Wahid yesterday before I read out my oath "I AM GENERATION OF LOVE" as Peace Movement Declaration on International Day Of Peace 2015 celebration," tulis Agnez pada keterangan gambarnya.



