Agnez Mo Rilis Album Anyar Duet dengan Jay Z?

TEMPO.CO , Jakarta:Setelah sukses menggaet Timbaland dalam single Coke Bottle, Agnez Mo dikabarkan akan kembali merilis lagu internasional keduanya.



Menurut kabar yang beredar, Agnez Mo bakal berduet dengan suami Beyonce, Jay Z. Kabar tersebut muncul setelah Agnez mengunggah sebuah video di Instagramnya.



Dalam video tersebut, seorang teman Agnez mengatakan kalau Agnez bakal segera merilis lagu barunya. Dengan gaya rapper, Agnes juga menimpali. Sepintas, terdengar Agnes menyebut nama Jay Z.



Video yang diunggah pada Jumat, 10 Juli 2015 tersebut langsung mendapat respon yang banyak dari penggemarnya.



"Yang dimaksud itu Jay Z ya?" tulis salah satu akun. "Bukan, sepertinya JC," balas yang lain.



Namun, dari pernyataan teman Agnez dalam video yang mengatakan 'coming soon your album,right?', sepertinya Agnez berujar 'Yeay she' bukan Jay Z.



Apa pun itu, penggemar Agnez tetap tak sabar menantikan lagu baru mantan bintang cilik tersebut.



"Jadi tidak sabar menantikan lagunya," tulis salah satu fan.



RINA ATMASARI