Ah, Nikita Mirzani Pamer Perut Sambil Bergelayutan di Tiang

TEMPO.CO, Jakarta - Meski telah memiliki dua anak, tubuh Nikita Mirzani masih cenderung seksi. Menyadari memiliki tubuh seksi dengan perut rata, Nikita memamerkannya di situs berbagi foto Instagram. Janda dua anak itu terlihat sedang latihan pole dance dalam sebuah video mini yang dia unggah.



Mengenakan bra sport yang dipadu dengan celana pendek merah muda dan sepatu hak tinggi, Nikita berlatih di depan tiang. Olahraga itu dipandu Vicky Burki, yang selama ini dikenal sebagai instruktur senam. "Jng ngaca kata Ka Vicky," tulis Vicky dalam video. Terlihat beberapa tato yang menyembul di beberapa bagian tubuhnya.



Dalam foto kedua, Nikita terlihat bersama ketiga rekannya, salah satunya Vicky. Mereka berempat mengenakan baju senam seksi dengan pose menggoda. "Work out always make me feel young. Wait, I don't get older. In my world, there's no such thing as getting older," tulis artis yang sering membuat sensasi itu.



Pole dance saat ini sedang digemari, karena olahraga ini memadukan unsur keindahan seni tari dan gerakan senam. Salah satu perlengkapan olahraga ini adalah tiang, sebagai bagian dari pertunjukannya. Vicky adalah salah satu instruktur senam yang membawa olahraga ini ke Indonesia.



ALIA FATHIYA



