TEMPO.CO, Jakarta - Ahmad Dhani memberikan restu kepada Tengku Nadira Munawarah alias Nadira Adnan untuk berduet dengan putra sulungnya, Al Ghazali.



Tidak hanya itu, Ahmad Dhani juga menciptakan lagu romantis Cinta Datang dan Pergi khusus untuk pasangan duet Nadira Adnan dan Al Ghazali.



Nadira Adnan, yang juga putri aktris senior tahun 1980-an, Enny Beatrice, mengungkapkan bahwa lagu yang diciptakan Ahmad Dhani itu diambil dari pengalaman pribadinya. "Cinta Datang dan Pergi merupakan sedikit pengalaman saya. Ungkapan dan rasa cinta ini kemudian ditafsirkan dan diterjemahkan menjadi sebuah lagu oleh Ahmad Dhani," kata Nadira Adnan kepada wartawan, belum lama ini.



Nadira Adnan tidak menampik punya rasa bangga karena dipercaya membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani bersama Al Ghazali. "Lagu ini sangat indah untuk para pasangan yang sedang dilanda cinta. Saya bangga karena Dhani memberikan lagunya untuk saya, dan saya terkejut karena lagu ini dikemas dalam duet bersama Al Ghazali," tutur putri Datuk Seri Utama Tengku Adnan, Menteri Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur Malaysia, ini.



Tak hanya Ahmad Dhani dan Al Ghazali, Nadira Adnan juga menggandeng Glenn Fredly untuk lagu Love Will Find a Way dalam album yang berisi sepuluh lagu tersebut. "Love Will Find a Way featuring Glenn Fredly, dan lebih menggembirakan lagi ketika saya juga menyanyikan lagu Januari yang Indah, yang dipopulerkan oleh mendiang Chrisye," ujar Nadira Adnan.



Kesungguhan Nadira Adnan untuk berkarier sebagai penyanyi di Indonesia juga tak main-main. Ia didukung oleh Vina Panduwinata sebagai pelatih vokal selama proses rekaman albumnya berlangsung.



TABLOIDBINTANG.COM