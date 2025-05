Aih, Baju Gigi Hadid Melorot, dan Inilah yang Terjadi

TEMPO.CO, Milan - Sejak menjadi kekasih Zayn Malik, sosok model Gigi Hadid masih hangat dibincangkan. Belum lama ini, model 20 tahun ini mengalami kecelakaan berbusana saat berlenggok di catwalk dalam ajang Milan Fashion Week.



Terlihat dalam video yang dilansir First To Know, Rabu 2 Maret 2016, kekasih Zayn Malik itu penuh percaya diri berlenggok di atas catwalk. Gigi mengenakan gaun hitam, yang memperlihatkan keindahan tubuh Gigi dari belakang.



Potongan leher gaun itu pun sangat rendah. Berpotongan rendah membuat gaun yang dikenakannya dengan mudah melorot dan dada kanannya terbuka. Meski mengalami nip slip di depan banyak orang, Gigi tetap berlenggok dengan percaya diri.



Kecelakaan berpakaian ini membuat Gigi menjadi sorotan selama acara Versace di Milan Fashion Week. Kejadian yang menimpa Gigi pun tidak membuat dia malu. Ia bahkan sempat memberi komentar di akun Twitternya.



"Malfungsi terjadi di catwalk dan disayangkan....lol, tapi mari kita bicara tentang Versace baru," tulis Gigi.



Salah seorang sumber yang sempat menghadiri fashion show tersebut mengatakan, "Itu adalah catwalk terpanjang yang pernah saya lihat selama fashion show. Dan dia (Gigi) berjalan setengah catwalk dengan payudara keluar," kata sumber.



Zayn Malik, sang kekasih pun langsung terbang ke Milan, Italia untuk memberi dukungan pada Gigi Hadid.



RINA ATMASARI