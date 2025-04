TEMPO.CO, Jakarta -Aksi Demian Aditya di ajang Americas Got Talent beberapa waktu lalu tidak hanya menuai komentar positif. Di media sosial, aksi tersebut juga dihujani kritik dari netizen.



Umumnya, netizen berkomentar bahwa aksi Demian Aditya tersebut mudah ditebak dan tidak pantas memperoleh pujian. Bahkan, beredar video yang membongkar trik sulap aksi Demian Aditya tersebut.



Menanggapi hal ini, Deddy Corbuzier angkat bicara dengan mengunggah sebuah video di akun YouTube pribadinya. Deddy Corbuzier memulai videonya dengan menggambarkan berbagai komentar negatif netizen tentang aksi Demian Aditya. Video yang diunggah pada Rabu, 31 Mei 2017 ini telah ditonton lebih dari tiga juta orang dan masuk dalam daftar video trending.



Di video itu, Deddy Corbuzier mengatakan merasa sangat miris dengan berbagai komentar negatif yang muncul. Deddy Corbuzier meyakini komentar negatif tersebut berasal dari para pesulap lain.



Diakui Deddy Corbuzier, hujanan kritik ini sudah ada sejak lama. "Hal seperti ini sudah dari zaman saya ketika saya main sulap. Saya melakukan sesuatu yang bagus, wah dari hinaan, cacian, makian, dari pesulap-pesulap lainnya yang tidak suka sama saya, banyak sekali," ucap Deddy Corbuzier.







Deddy Corbuzier sendiri mengaku mengucapkan selamat ketika tahu Demian Aditya akan tampil di panggung America's Got Talent. "Saya WhatsApp dia pada saat pagi-pagi saya lihat, Demian, congratulations for the show and America's Got Talent. I'm proud of you and I am really proud of you. Not only him tapi buat pesulap-pesulap di Indonesia yang mulai menunjukkan karya-karyanya siapa pun itu bagi Indonesia," ungkap Deddy Corbuzier.



Namun, menurutnya hal itu akan sia-sia jika setiap karya pesulap dikomentari negatif. Bahkan, Deddy Corbuzier mengaku salah satu alasannya berhenti dari dunia sulap adalah karena komentar negatif tersebut.



"Tapi kalau dimulai dengan ada seseorang berkarya dan dimulai dengan cemoohan-cemoohan lagi, dimulai dengan nyinyiran-nyinyiran dari orang lain lagi yang dikomen tuh banyak banget. Lalu pertanyaan saya cuma satu, eh kalian mau jadi apa? All you can do is just comment negative? That's all? You know what, salah satu alasan saya berhenti sulap is because of that," kata Deddy Corbuzier.



Di akhir videonya, Deddy Corbuzier mengajak para pesulap lainnya untuk berkomentar positif dan mendukung karya-karya anak bangsa, termasuk kepada Demian Aditya.

"Kalau Anda pesulap Indonesia dan Anda melihat ada seseorang yang melakukan sebuah karya apapun dimanapun, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, mau di mana pun. Please please appreciate that, please dukung orangnya, please tunjukkan kamu peduli, dan please kalau kamu enggak suka tunjukkan dengan karya kalian bukan cuma ngomong."





