Aktor Colin Firth Jadi Warga Negara Italia

"Aktor terkenal yang mendapat Oscar atas penampilannya dalam film The King's Speech itu menikah dengan warga negara kami dan sudah berulang kali mengungkapkan cintanya kepada negara kami," katanya dalam sebuah pernyataan, demikian AFP mewartakan.

Sejauh ini aktor Colin Firth telah membintangi banyak judul film, di antaranya adalah Pride and Prejudice, Love Actually, Kingsman: The Secret Service, dan drama adaptasi film dari lagu ABBA, "Mamma Mia!



ANTARA