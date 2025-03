Aktor Darren Wang Diperiksa Atas Dugaan Percobaan Pembunuhan

Polisi dari Korps Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian Kota New Taipei dan Kepolisian Yonghe Kota New Taipei kemarin menggerebek empat lokasi untuk menahan kedua tersangka.

Pemeran film Fall in Love at First Kiss itu awalnya dijadwalkan untuk mendaftar pada 13 Maret 2025. Ia berencana melapor di Stasiun Utama Taipei sebelum menuju ke kamp pelatihan militer Chenggong Ling di Taichung untuk menjalani dinas alternatif selama satu tahun. Wakil Direktur Departemen Wajib Militer Taipei Lin Chun Lai memperingatkan bahwa jika Darren Wang gagal mendaftar pada Maret, ia dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hukuman atas Pelanggaran Sistem Dinas Militer , yang berpotensi dijatuhi hukuman hingga lima tahun.

Nama Darren Wan menjadi terkenal pada 2015 melalui film romantis berjudul Our Times dan mengalihkan fokus kariernya ke Cina, membintangi produksi seperti Legend of the Naga Pearls dan The Wolf.