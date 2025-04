TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Vin Diesel dan Dwayne 'The Rock' Johnson sekarang sudah berakhir. Kedua bintang film Fast and Furious 8 ini akhirnya memutuskan untuk berbaikan.



Dalam wawancara dengan USA Today awal pekan lalu, Vin Diesel mengaku sudah memaklumi kemarahan Dwayne Johnson. Vin Diesel juga merasa bila perseteruan mereka disorot terlalu berlebihan oleh publik.



"Saya pikir beberapa hal sudah disorot terlalu berlebihan. Saya tidak berpikir jika itu adalah keinginannya (Dwayne Johnson). Saya tahu ia mengapresiasi seberapa besar pekerjaan saya untuk seri ini," tutur Vin Diesel.



Baca: Di 'Fast and Furious 8' Mendiang Paul Walker Masih Muncul?



Vin Diesel kemudian menegaskan akan selalu melindungi Dwayne Johnson."Saya melindungi semua orang termasuk Dwayne. Saya melindungi Dwayne lebih dari yang ia tahu. Itu tidak penting, dia tidak perlu tahu. Tetapi, dia mengapresiasinya...," lanjut Vin Diesel sambil menyebut Dwayne Johnson sebagai "saudara".



Komentar senada muncul dari Dwayne Johnson. Mantan pegulat ini menggambarkan perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar.



"Dalam hidup, kamu memiliki filosofi berbeda. Orang-orang memiliki filosifi penting berbeda tentang bagaimana melakukan sesuatu," terang Dwayne Johnson kepada Entertainment Tonight, Sabtu, 8 April 2017.



Vin Diesel dan Dwayne Johnson dikabarkan berseteru sejak Agustus 2016. Perseteruan mereka tercium publik saat Dwayne Johnson menumpahkan kekesalan terhadap lawan mainnya dalam Fast and Furious 8.



“Beberapa dari mereka bertindak seperti laki-laki dan profesional sejati, namun sisanya tidak. Mereka yang tidak seperti itu terlalu pengecut untuk melakukan sesuatu,” curhat Dwayne Johnson di akun Instagram miliknya.



Baca: Trailer Film `Thor: Ragnarok` Geser ' Beauty and the Beast'



Publik menduga curhat Dwayne Johnson tersebut ditujukan kepada Vin Diesel. Apalagi Vin Diesel beberapa lama kemudian mengunggah sebuah video dengan pernyataan misterius.



"Saya akan memberi tahu kalian semuanya. Semuanya," kata Vin Diesel lewat akun Instagram pribadinya.



Namun, ada juga yang menduga perseteruan Dwayne Johnson dan Vin Diesel merupakan gimmick untuk film Fast and Furious 8. Pasalnya jalan cerita film ini menggambarkan Vin Diesel yang mengkhianati teman-temannya hingga mampu membuat Dwayne Johnson masuk penjara.



Cerita siapa yang benar? Kita tidak bisa tahu. Tetapi semoga hubungan Vin Diesel dan Dwayne Johnson sudah benar-benar akur sekarang.



TABLOIDBINTANG.COM