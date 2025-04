Aktor Grey's Anatomy Eric Dane Mengidap Penyakit ALS

ALS atau dikenal juga dengan penyakit Lou Gehrig, merupakan penyakit sistem saraf yang mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Kelanjutan Karier Eric Dane

Eric Dane tidak membagikan detail tentang diagnosis penyakit yang ia alami. Namun aktor tersebut mengungkapkan bahwa dirinya akan kembali ke lokasi syuting minggu depan, pada Senin, 14 April 2025, untuk melanjutkan syuting musim ketiga Euphoria. Ia memerankan Cal Jacobs, kepala keluarga Jacobs.

"Saya merasa beruntung bisa terus bekerja dan berharap bisa kembali syuting Euphoria minggu depan," ungkapnya. "Saya mohon agar Anda memberi privasi kepada saya dan keluarga saya selama masa ini."

Perjalanan Karier Eric Dane

Eric Dane memulai kariernya pada awal 1990-an dengan peran kecil di acara televisi, Saved By the Bell dan Married With Children. Selama bertahun-tahun, ia mendapatkan peran berulang di Gideon's Crossing, di mana dia berperan sebagai dokter.

Selain dikenal luas melelui perannya dalam serial Euphoria, Eric Dane juga telah lama mencuri perhatian publik melalui karier aktingnya yang beragam. Salah satu peran yang terkenal adalah sebagai Dr. Mark Sloan, seorang dokter bedah plastik yang karismatik dalam serial drama medis Grey's Anatomy. Ia memerankan karakter tersebut selama enam musim, dari 2006 sampai 2012.

Tak hanya itu, Dane juga tampil dalam berbagai proyek televisi dan film lainnya, termasuk serial supernatural Charmed, drama aksi The Last Ship, serta film bertema militer Kabul.

Tentang Penyakit ALS

Menurut informasi dari Mayo Clinic, penyakit ALS menyerang sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang yang berperan penting dalam mengatur pergerakan otot. Akibatnya, fungsi otot secara bertahap menurun, sehingga penderita mengalami kesulitan yang semakin parah dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Seiring waktu, kemampuan untuk berbicara, makan, berjalan, hingga bernapas secara mandiri pun akan hilang secara perlahan. Pasien awalnya mengalami kedutan atau kelemahan pada anggota tubuh, yang sering diikuti oleh bicara tidak jelas.

Berdasarkan keterangan dari Muscular Dystrophy Association, harapan hidup bagi penderita ALS umumnya berkisar antara tiga hingga lima tahun setelah diagnosis ditegakkan. Meski demikian, tidak semua kasus mengikuti pola tersebut, beberapa pasien diketahui mampu bertahan hidup selama puluhan tahun setelah didiagnosis, tergantung pada berbagai faktor seperti kecepatan progresivitas penyakit dan dukungan medis yang diterima.

Selain Eric Dane, masih ada sejumlah tokoh terkenal lainnya yang juga diketahui menderita penyakit ini, di antaranya Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell, serta fisikawan legendaris Stephen Hawking, yang hidup jauh melampaui harapan hidup rata-rata pasien ALS.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | PEOPLE | THE HOLLYWOOD REPORTER

