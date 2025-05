TEMPO.CO, Jakarta - Joo Won, aktor Korea yang kini membintangi serial drama televisi populer The Gang Doctor, akan datang ke Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2015. Kedatangannya ke Indonesia ini dalam rangka tur yang digelar ONE, saluran televisi Korea. Selain Indonesia, Won akan bertandang ke Singapura dua pekan kemudian.



Dalam tur ini, Won akan memberikan kesempatan kepada penggemarnya dalam “A Date with Joo Won”. Dalam siaran pers yang diterima Tempo disebutkan pula bahwa ini merupakan pertama kalinya Joo Won mengunjungi Asia Tenggara. Acara ini juga digelar bertepatan dengan penyelesaian masa syuting The Gang Doctor di Korea. (Lihat video Joo Won Akan Datang ke Indonesia)



Joo Won melakukan debut kariernya dalam industri musik pada 2006. Dia telah bermain dalam sejumlah drama musikal skala besar, seperti Altar Boyz, Grease, dan Spring Awakening. Aktor 28 tahun ini pertama kali muncul dalam drama TV pada tahun 2010, King of Baking, dan memerankan sosok antagonis. Drama itu memperoleh rating lebih dari 50 persen sehingga meraih posisi “drama nasional” dan menjadikan Won sebagai satu dari empat Hallyu Kings (K-Wave) bintang film di Korea.



Pada tahun 2013, Joo Won berakting sebagai dokter autis yang jenius dalam The Good Doctor. Dia memperoleh sejumlah penghargaan berkat aktingnya itu.



Saat ini, The Gang Doctor adalah drama TV Joo Won pertama di SBS (Seoul Broadcasting Network) dan ONE. Won beradu akting dengan Kim Tae-hee (IRIS), Jo Hyun-jae, dan Chae Jung-ahn. Joo Won berperan sebagai seorang ahli bedah yang sangat berbakat sekaligus merupakan tentara bayaran yang berani mengambil pasien ilegal.



Serial ini menjadi serial TV pertama yang melampaui peringkat rating 20 persen setelah serial My Love From the Star pada 2014. Karena popularitasnya, serial ini akan diperpanjang dua episode lagi sehingga menjadi 18 episode, dari rencana semula 16 episode.



AMANDRA