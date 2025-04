Aktor Michael Fassbender Ikut Balapan Ferrari

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor film Hollywood, Michael Fassbender turun gelanggang dan ambil bagian dalam seri balapan Ferrari Challenge di Amerika Serikat. Fassbender, sebagaimana dilansir situs Carscoops, mulai berlatih dalam program Corsa Pilota sejak tahun lalu. Dia ikut ambil bagian di putaran pertama balapan tersebut musim ini menunggangi Ferrari 488 di Sirkuit Laguna Seca, California, Amerika Serikat.



Aktor yang kian dikenal lewat perannya sebagai Magneto dalam rangkaian film X-Men ini berkomitmen melakoni balapan hingga semusim penuh. Fassbender selanjutnya akan bercengkerama dengan aspal Sirkuit Gilles Vileneuve di Montreal, Kanada, Sirkuit Mosport (Ontario, Kanada), Sirkuit Road America (Wisconsin, AS), Sirkuit COTA (Austin, AS) dan Sirkuit Homestead (Miami, AS).



Bahkan jika lolos, Fassbender bisa ambil bagian di babak Finali Mondiali yang akan digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Oktober 2017."Ferrari tidak bisa dilepaskan dari balap dan bisa berlatih dengan tim Ferrari memberikan saya fondasi untuk mengasah kemampuan di belakang roda kemudi mobil balap Ferrari 488," kata Fassbender.



Fassbender mengaku sejak kecil menggemari Ferrari. "Ferrrari menghasilkan sederet juara yang dihasilkannya, termasuk Michael Schumacher, maka membalap di Ferrari Challenge seolah melengkapi mimpi saya," ujarnya.



Jika Fassbender melanjutkan hasratnya di dunia balap, maka ia melengkapi deretan panjang aktor yang membalap seperti Steve McQueen, James Garner, Paul Newman, dan Patrick Dempsey.



Beberapa tahun lalu, Fassbender juga sempat menimba ilmu di ajang balap roda dua Honda di Sirkuit Donington Park, Inggris, kemudian mengendarai Proches serta Peugeot siap balap di Sirkuit Thurxton, dan tentu saja berkali-kali tersorot kamera tengah berada di paddock Formula One (F1).



ANTARA