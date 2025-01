Aktor Veteran Korea, Lee Yoon Hee Meninggal Mendadak

Dilansir dari Preview, Lee Yoon Hee baru-baru ini menandatangani kontrak eksklusif dengan BEOM Entertainment untuk mengerjakan berbagai proyek. Yoon Hee diumumkan sebagai bagian terbaru dalam daftar BEOM Entertainment pada 27 Desember 2024, hanya dua pekan sebelum kematiannya yang mendadak. Artis lain di bawah agensi ini termasuk Oh Min Ae (The Glory), Han Sang Kyung (D.P.), dan Kim Hong Pa (The Judge from Hell).