Aktor Yoo Ah In Bebas dari Hukuman Penjara, Apa Kasusnya?

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Yoo Ah In dibebaskan dari hukuman penjara usai ditahan di pengadilan lima bulan lalu karena tersandung kasus penggunaan narkoba.

Pada September tahun lalu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman penjara satu tahun, denda 2 juta won (1.400 dolar AS) dan denda 1,5 juta won serta memerintahkan penahanan segera.

Ah In didakwa pada Oktober tahun lalu atas tuduhan penggunaan narkoba . Dia didakwa atas tuduhan penggunaan propofol, obat bius medis, secara ilegal dengan dalih prosedur kosmetik sebanyak 181 kali di rumah sakit di seluruh Seoul antara 2020 dan 2022. Selain itu, dia juga dituduh menyalahgunakan tiga obat bius medis lainnya, termasuk midazolam dan ketamin.

Perjalanan Karier Yoo Ah In

Yoo Ah In merupakan aktor kelahiran Daegu, Korea Selatan pada 6 Oktober 1986. Saat duduk di bangku SMA, dia bertemu staf agensi pencari bakat di gerbang sekolahnya. Saat itu, Ah In ditawari untuk ikut casting dan berkarir di dunia hiburan. Meski awalnya ditentang untuk menjadi aktor, namun, Ah In berhasil meyakinkan kedua orang tuanya dan merantau ke Seoul.