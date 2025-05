Akui Sang Ayah Mengemis, Marshanda Banjir Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda tanpa malu dan risih serta secara terbuka mengakui Irwan Yusuf sebagai ayahnya. Pria tersebut sebelumnya diamankan petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) saat sedang mengemis. Tindakan Chacha—panggilan Marshanda—ini membuat netizen memujinya.



"Papaku orang baik. Dia enggak menipu, enggak meremehkan orang lain. Jadi kalau berita tentang Papa keluar di media, saya enggak ngerasa kaget, miris, ataupun malu," tulis Chacha lewat akun Instagram-nya, Senin, 28 Maret 2016. Chacha juga mengunggah fotonya yang merangkul mesra sang ayah. "Saya menghormati Papa seperti apa pun dia."



Melihat tulisan Caca, netter pun beramai-ramai memberi dukungan. "Ternyata beneran ayahnya, god bless you and your family," tulis salah satu akun.

(Lihat Video: Benarkah, Pengemis Itu Ayah Marshanda?)

Mereka juga memberi doa untuk kebahagiaan keluarga Marshanda. "Kali ini, aku salut sama Chacha. Benar semua yang kamu bilang. Semoga ikatan kasih sayang antara kamu dan papa terus terjalin. Semoga selalu diberi kebahagiaan," tulis akun lain.



Lewat akunnya, Chacha menuturkan manusia dilahirkan tidak jauh dari cinta dan tujuan yang hebat. Dia juga mengatakan Allah SWT menyayangi semua hambanya dalam kondisi apa pun, seperti kotor atau bersih badannya, tebal atau tipis dompetnya, dan berapa pun jumlah kartu kreditnya. “Kita semua berhak dihormati, diterima, dan disayangi."



RINA ATMASARI