TEMPO.CO, London - Media sosial bisa menjadi medan pertempuran baru bagi orang tua dan anak yang berselisih di dunia nyata. Hal ini dialami Rocco Ritchie, 15 tahun, putra tunggal Madonna dan sutradara film, Guy Ritchie. Rocco memblokir akun Madonna di Instagram supaya sang ibu tidak bisa melihat apa pun yang di-posting-nya.



Perseteruan ibu-anak ini bermula pada Desember lalu. Saat itu Madonna pergi ke Pengadilan Tinggi Manhattan untuk memulangkan Rocco ke New York. Pasca-perceraian pada 2008, Madonna dan Guy Ritchie berbagi hak perwalian Rocco.



Hakim memutuskan, bila ingin tetap tinggal di London, Rocco harus kembali ke Amerika Serikat dan mengemukakan hal tersebut kepada ibunya secara langsung.



Gugatan ke pengadilan itu dilakukan Madonna agar Rocco menghabiskan liburan Natal di rumahnya di New York. Namun kabar yang beredar menyebutkan Rocco menolak menghabiskan Natal bersama ibunya; saudara tirinya, Lourdes; serta saudara adopsinya: David Banda dan Mercy.



"Ini merupakan pertanda yang tak baik. Rocco memblokir akun ibunya di sosial media setelah sang ibu membuat malu sang anak dengan posting-an tentang sang anak," kata seorang sumber kepada The Sun. Sebelumnya Madonna mengunggah foto Rocco yang membuatnya merasa malu.



Guy Ritchie tinggal di London dengan istri barunya, Jacqui Ainsley, dan tiga anaknya. Rocco memang dikabarkan lebih suka tinggal bersama ayahnya. Rocco memiliki 138 ribu pengikut di Instagram. Akun ayah dan ibu tirinya tidak diblok di Instagram.



