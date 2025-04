Al Jarreau Tutup Usia, Selebritas Turut Berduka

TEMPO.CO, Los Angeles - Di awal 2017, dunia musik kembali berduka. Musisi jazz legendaris, Al Jarreau meninggal dunia. Melalui sosial media, sejumlah musisi dan aktor turut berbela sungkawa atas meninggalnya musisi yang telah meraih tujuh piala Grammy ini.

Aktris Octavia Spencer mencuit '#AlJarreau memiliki suara yang luar biasa. Menenangkan. Indah. Pergi selamanya, semoga kau diberi kedamaian!" katanya melalui akun twitter-nya.



Selain Octavia Spencer, penyanyi Paula Abdul juga turut berbela sungkawa. Melalui akun resmi twitter-nya. Abdul menuliskan, "SANG LEGENDA Al Jarreau telah tiada. Aku terinspirasi dengan musiknya dan suaranya begitu unik dan berbeda. Aku turut berbela sungkawa pada keluarganya. #aljarreau" RIP Al Jerrau Hebat."



Bintang reality show For Peete's Sake, Holly Robinson Peete juga merasa kehilangan. "Kita kehilangan musisi yang luar biasa," katanya. Tak berhenti sampa disitu, ia terus menyanjung Al Jarreau sebagai musisi yang hebat. "Semoga kau damai di alam sana," lanjut dia.



Aktor kelahiran New York City, Billy Dee William menuliskan salah satu lirik lagu Al Jarreau. "But from the beginning you've been always there my old friend. True until the end of time," tulisnya. Pengisi suara Lando Calrissian dalam The Lego Movie ini menambahkan, "Aku akan merindukanmu. @AlJarreau #RIP."



Al Jarreau tutup usia di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu, 12 Februari 2017. Pelantun Spain ini meninggal di usia ke-76 tahun.



DINI TEJA