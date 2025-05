Alami Insiden Jatuh di Runway, Bella Hadid: Bak Break Dancer

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib sial menimpa Bella Hadid di ajang New York Fashion Week 2016. Adik Gigi Hadid ini terjatuh ketika sedang berjalan di atas runway New York Fashion Week 2016, Rabu, 14 September 2016.



Kejadian bermula ketika Bella tengah memamerkan rancangan pakaian Michael Kors untuk koleksi Spring Summer 2017. Dengan mengenakan gaun metalik hitam serta high heels 6 inci berwarna senada, Bella tampak percaya diri melangkah di atas runway. Tiba-tiba, langkah Bella terhenti. Brand ambassador makeup Dior ini terjatuh di atas runway.



Insiden tersebut membuat penonton dan fotografer fashion show Michael Kors segera mengambil handphone dan memotret Bella saat terjatuh. Secara cepat, foto Bella terjatuh di New York Fashion Week 2016 beredar di media sosial.

Meski sakit dan malu, Bella tetap profesional. Kekasih The Weeknd ini segera berdiri kembali dan lanjut berjalan di atas runway.

Setelah acara, Bella sempat membahas insiden tersebut di media sosial. Agar fans tidak khawatir, Bella menanggapi insiden tersebut dengan penuh canda meski kakinya terlihat lecet. Bella menyebut dirinya seperti "break dancer profesional" karena beraksi di atas lantai.



TABLOIDBINTANG.COM