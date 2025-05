Alasan Aming Berada di New York

TEMPO.CO, New York - Kemunculan komedian dan bintang film Aming di Parade Gay New York beberapa waktu lalu menggegerkan Tanah Air. Aming dituding mendukung pernikahan sejenis dan sengaja ikut merayakan pengesahan Undang-Undang Pernikahan Sejenis di Negeri Abang Sam. Aming menyanggah sengaja ikut parade gay. Dia datang ke New York untuk melanjutkan sekolah S2 dan mencoba untuk berbisnis.



"Saya itu ada di Amerika dari tanggal 23 Juni. Tujuannya ada tiga. Pertama mencari sekolah S2. Terus mau bikin usaha bareng sahabat-sahabat saya, Chef Priscil dan Vicko. Dan ketiga saya mau berkesenian di sini. There are many things to do here in America," ucap pria yang sering berakting menjadi wanita itu.



Aming sendiri tidak mengatakan secara gamblang apakah dia mendukung LGBT atau tidak. "I don’t accept. I don’t refuse. But I do respect. Artinya saya tidak menolak, tidak juga mengiyakan, tapi saya menghormati kebebasan orang. Namanya hak dan kewajiban itu harus sama, harus balance. Jadi kalau ada yang bilang saya mendukung, wah itu tahu dari mana? Saya enggak pernah ngomong seperti itu," ujar pemilik nama asli Aming Supriatna Sugandhi, seperti dikutip dari laman Voa Indonesia.



VOA INDONESIA | ALIA