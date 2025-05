TEMPO.CO, Jakarta - Mengawali karier sejak menjadi finalis Idola Cilik (2008), konsistensi Angel Pieters di industri musik terus dipertanyakan. Namun, sampai sekarang, dara 18 tahun itu belum juga berhasil merilis album solo perdananya.



Ternyata, Angel Pieters mengalami masalah yang secara psikologis biasa dialami remaja seusianya, yaitu pencarian jati diri. Hal inilah yang menjadi alasan Angel ihwal tersendatnya penggarapan albumnya.



Gadis bernama lengkap Angelica Martha Pieters itu merasa pencarian jati diri lebih sulit ketimbang proses teknis dalam penggarapan album.



“I need to find my self. Aku masih nyari-nyari diriku. Bagaimana aku ingin me-represent diri aku di depan orang-orang. Itu ternyata pekerjaan yang paling sulit,” ujarnya kepada Tempo di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 9 November 2015.



Angel sadar bahwa publik tidak bisa melupakan citra Angel sebagai penyanyi cilik. Namun Angel ingin publik mengenalnya sebagai sosok yang baru, mengingat ia kini telah beranjak dewasa.



“Sekarang aku sudah 18 tahun, secara image pasti berubah. Dulu aku sempat maksain ingin seperti apa. Tapi lama-lama, ternyata it doesn't work. Jadi aku ingin jadi diri sendiri saja sebagai mana diri aku sekarang,” ucap pelantun lagu Terburu Cinta.



Angel berharap tahun depan sudah dapat merilis album sebagai penyanyi dewasa, bukan penyanyi cilik. Materi yang dihimpun untuk album ini belum lengkap dan kini album Angel masih dalam proses negosiasi dengan produser.



Angel mengungkapkan bahwa ia cukup selektif dan serius dalam penggarapan album ini. Angel mengatakan tidak akan memilih materi yang tidak sesuai dengan jati diri yang ia rumuskan.



“Karena saya mau jadi penyanyi yang long-term, bukan penyanyi yang pendek umurnya. Saya benar-benar mau bermusik yang jujur,” kata kekasih Adri Martowardojo, putra Gubernur BI Agus Martowardojo, ini.



