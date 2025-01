Alasan Anggy Umbara Masukkan Zombie di FIlm 5 Cowok Jagoan

Mencintai film-film seperti ‘Shaun of The Dead’, ‘Dawn of The Dead’ , dan ‘The Walking Dead’ membuat Anggy ingin membuat film bertemakan zombie di Indonesia. Selain itu, menurut Anggy generasi milenial menyukai film tentang vampire dan werewolf seperti film ‘Twilight’. “Zombie juga bagian dari merekalah, jadi trinity itulah zombie, vampire dan werewolf,” jelasnya.