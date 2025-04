Alasan Kate Winslet Tidak Pernah Pacaran dengan Leonardo DiCaprio

TEMPO.CO, Los Angeles - Sejak berpasangan dalam film Titanic, banyak penggemar yang menginginkan Kate Winslet, 41 tahun, dan Leonardo DiCaprio, 42 tahun, menjadi sepasang kekasih. Namun hingga kini keduanya tak pernah terlibat hubungan asmara.



Winslet mengungkapkan alasan persahabatan dia dan DiCaprio selama ini tetap kuat adalah mereka tidak pernah mengembangkan perasaan satu sama lain.



"Dan ini adalah keberuntungan. Kami tidak pernah saling membayangkan terlibat asmara," katanya saat wawancara dengan dalam program Lorraine di ITV. "Saya tahu itu benar-benar mengganggu untuk didengar. Maaf, tapi sebenarnya kami tidak pernah melakukannya."



Meskipun berpikir hal tersebut bisa menghancurkan hati fans mereka, pemain film The Mountain Between Us tersebut mengatakan hal tersebut adalah yang terbaik. "Itu berarti kita hanya bisa memiliki rasa persahabatan, kita bisa saling menggoda, ini sangat menakjubkan," ujarnya.



Keduanya saling mendukung. Ketika salah satu mendapatkan penghargaan, yang satunya lagi selalu memberikan pujian. Tak ada rasa persaingan sama sekali.



"Ketika melihat Leo mendapatkan Oscar, itu adalah hal yang paling menyentuh saya," ucapnya kepada Entertainment Tonight menjelang kemenangan Oscar untuk film The Revenant pada 2016. "Orang-orang di jalan pergi, 'Hey Kate, Anda tahu ini tahunnya Leo, dan saya suka,' Hip yeah! Saya pikir itu benar-benar mungkin!" tutur aktris yang sudah mengetahui berapa kali DiCaprio masuk nominasi Oscar itu.



