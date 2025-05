TEMPO.CO, Jakarta - Pianis muda Kevin Aprilio kembali membentuk grup vokal baru bernama Kevin and The Red Rose, setelah sukses menelurkan grup musik Vieratalle dan grup vokal Princess. Bersama grup barunya ini, Kevin ingin menunjukkan image baru untuk musiknya.



Kevin mengaku banyak mendapat pertanyaan terkait dengan nama grup yang baru dibentuknya. "Banyak yang tanya kenapa namanya Red Rose, karena mereka pikir takutnya disangka grup perempuan," kata Kevin di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Oktober 2016.



Nama Red Rose dia pilih untuk menunjukkan sisi romantisnya. "Kevin dan The Red Rose ingin memberikan suasana cinta melalui musik. Pokoknya menjadi seperti nonton drama Korea yang bikin galau itu," ujar Kevin.



Berbeda dengan musik Vieratalle dan Princess yang energik, konsep musik Kevin and The Red Rose memiliki genre yang lebih dewasa. "Tapi kami juga tetap kasih beat, jadi masih terdengar muda," ujar putra Addie M. S. ini.



Bersama Lutfi, Ilyas, dan Eda, Kevin telah mengeluarkan satu album bertajuk Untukmu. Album ini berisi sembilan karya yang dihiasi lirik-lirik romantis dengan sentuhan musik orkestra.



"Sebanyak 80 persen lagu adalah karya kami sendiri, sedangkan dua lainnya adalah lagu yang kami remake dari karya Bemby Noer dan Pongky Barata," kata dia.



"Saya pilih lagu Setia milik Jikustik karena lagunya bagus. Tapi di sini kami membuat aransemen musik yang berbeda, yaitu menjadi up-beat," tutur Kevin.



DINI TEJA





