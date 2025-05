TEMPO.CO, Jakarta - Shah Rukh Khan is back on Instagram. Ya, aktor Bollywood yang akrab disapa King Khan tersebut mulai aktif kembali di akun berbagi gambar yang sohor tersebut.



Hampir dua tahun lamanya King Khan tidak membagikan gambar di akun Instagramnya, @instasrk. Ia hanya aktif di akun Twitter dan Facebook.



Dilansir The Express, Rabu, 16 September 2015, bintang Fun tersebut kembali membagikan gambar dirinya. "Tak ada seorang pun yang bisa 'memangkas' kita. Tak ada seorang pun yang bisa dan akan bisa. Kita sendirilah yang harus melalui jalan," tulis Khan pada keterangan gambar.



Tak hanya mengunggah gambarnya, ayah tiga anak ini mengungkapkan alasannya kenapa ia meninggalkan penggemarnya di Instagram.



"Aku lupa password Instagram, jadi aku tidak bisa mengunggah. Ah...dan sekarang gambarnya seperti kehilangan tujuan sebenarnya, sial," tulis Khan.



Selama ini Khan memang hanya aktif di Twitter. Ia kerap membagi kegiatannya. Ia bahkan kerap memamerkan kemesraan dengan keluarganya, terutama dengan ketiga anaknya.



RINA ATMASARI